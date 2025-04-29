الثلاثاء 29 أبريل 2025
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رياضة

الأهلي يتسلم القسط الأخير من صفقة ديانج

أليو ديانج
أليو ديانج

قال مصدر بنادي الخلود السعودي: إن النادى الأهلي تسلم القسط الأخير من صفقة إعارة أليو ديانج. 

وأضاف المصدر: أنهى نادي الخلود كافة الأقساط الخاصة بقيمة استعارة نجم الأهلي والتي تنتهي بنهاية الموسم الحالي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت غدا الأربعاء  ضمن منافسات الدوري الممتاز

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

 ويلتقي فريق النادي الأهلي مع بتروجيت غدا الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون  سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

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