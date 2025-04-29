قبل دخول العاصفة الترابية، مرفق الكهرباء يقدم نصائح الوقاية من التعرض للصدمات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء بالتزامن مع تعرض البلاد إلى منخفض خماسيني، حيث تسقط الأمطار المتوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من محافظة مطروح، تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل، ومائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

نصائح التعامل مع مهمات الكهرباء

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء موجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار، للوقاية من التعرض للصدمات الكهربائية:



- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

- البعد عن الأسلاك الكهربائية المكشوفة.

- الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة.

- توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.



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