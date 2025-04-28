الحكومة: نعمل على توفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء لتفادي أزمة تخفيف الأحمال

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الدولة لمنع تكرار أزمة تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف المقبل.

تأثير تخفيف أحمال الكهرباء

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: نسعى لعدم اللجوء لتخفيف أحمال الكهرباء كما وعد رئيس مجلس الوزراء؛ لما يحمل ذلك من تأثير سلبي على السياحة والقطاعات الإنتاجية، معقبًا: يجب الأخذ في الاعتبار عدم الإثقال على المواطنين خلال فصل الصيف.

توجيه رئيس الوزراء بشأن الكهرباء

ولفت إلي اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة في إطار تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارها خلال الصيف، إذ أعلن من قبل عن استمرارها وعدم وجود أي تخفيف أحمال خلال أشهر الصيف المقبل، مؤكدا: «سنعمل على توفير كل الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء».

وأشار إلي وجود تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير كل المواد البترولية الخاصة بقطاع الكهرباء، وإدخال المزيد من الطاقات الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.