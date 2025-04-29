توصية برلمانية بشأن الجهات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.

مناقشة المخصصات المالية للأجور في الموازنة الجديدة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

عدم التزام بعض المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوضيح الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.

بيان تفصيلي من المالية بشأن الأدنى للأجور

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة، في شأن عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

فيما انتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة، مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.

من جانبه، رد المستشار علي ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدا أن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي.

فيما عقب وكيل اللجنة، قائلا: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر؟!

ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد.

تعديلات النواب في مشروع قانون العمل

وشهدت جلسة النواب، الموافقة على تعديل بمشروع قانون العمل الجديد، بناء على طلب الحكومة، بشأن دورية اجتماع المجلس القومي للأجور، ليكون كل 6 أشهر على الأقل، بعدما كان كل 3 أشهر على الأقل.

ضوابط اجتماع المجلس القومي للأجور

وأصبح نص المادة 103 من مشروع قانون العمل بعد تعديل مجلس النواب على النحو الآتي: يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

تفاصيل المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل

ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا تضمن مواد بشأن المجلس القومي للأجور.

تشكيل المجلس القومي للأجور

وحددت المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد تشكيل المجلس القومي للأجور، حيث تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

- الوزير المختص أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ممثلين عن أصحاب الأعمال في المجلس القومي للأجور

-خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.

تمثيل العمال في المجلس القومي للأجور

-خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.

الاستعانة بالخبراء في اجتماعات ومناقشات المجلس القومي للأجور

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

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