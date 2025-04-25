أمن القاهرة يحل لغز العثور على جثة شخص داخل شقته بحلوان

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة في حل لغز العثور على جثة شخص داخل غرفة نومه بـمدينة حلوان، ورجحت أنه أقدم على إنهاء حياته.



وكان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل غرفة نومه بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص داخل شقته، ورجحت التحريات أنه أنهى حياته منتحرا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



واستمع فريق رجال المباحث لأقول الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات القضية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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