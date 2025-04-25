الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمن القاهرة يحل لغز العثور على جثة شخص داخل شقته بحلوان

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة في حل لغز العثور على جثة شخص داخل غرفة نومه بـمدينة حلوان، ورجحت أنه أقدم على إنهاء حياته.


وكان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل غرفة نومه بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص داخل شقته، ورجحت التحريات أنه أنهى حياته منتحرا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق رجال المباحث لأقول الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات القضية.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العثور على جثة شخص بحلوان العثور على جثة شخص مدينة حلوان مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

تفاصيل العثور على جثة شاب أسفل عقار بالمرج

أمن قنا يكشف تفاصيل العثور على جثة مسن متفحمة وجهود للقبض على الجناة
ads

الأكثر قراءة

مصدر: محمد شوقي الناجي الوحيد من مذبحة الجهاز الفني المرتقبة

مصدر بالأهلي يكشف أول قرار من الخطيب بعد الخروج الإفريقي

زلزال يضرب الجزيرة، الاستغناء عن 5 لاعبين وغرامات تاريخية بعد الخروج الأفريقي

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، شاهد المباراة الآن

بيراميدز يفوز علي اورلاندو ويتأهل لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه (صور)

شاهد، ماذا فعلت جماهير الأهلي مع كولر بعد الخروج الإفريقي

رسالة قاسية من ياسر إبراهيم لجماهير الأهلي

الدفع بـ 19 سيارة إسعاف وإطفاء، حريق هائل بشارع تجاري شهير بالشرقية (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

37 ألف دولار للطن، سعر القصدير بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25/4/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صيد الصقر في المنام وعلاقته بتحقيق المكاسب المالية

حكمها وفضلها، كل ما تريد معرفته عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ما هي وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية