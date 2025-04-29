الثلاثاء 29 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزير البترول يستقبل وفدا هنديا لتعزيز التعاون في مجال البتروكيماويات والتعدين

وزير البترول يستقبل
وزير البترول يستقبل وفد هندي، فيتو
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استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية السيدة سي سوشما القائم بأعمال السفير الهندي بالقاهرة والوفد المرافق لها والذي ضم رؤساء ومسئولى شركات البتروكيماويات والأسمدة الهندية، ويضم مجموعة أوستوال وشركة فاكت للأسمدة والكيماويات وشركة هورل وشركة أر سى إف للأسمدة والكيماويات، والذى يزور مصر حاليًا فى مهمة رسمية بتكليف من الحكومة الهندية ممثلة في وزارة الكيماويات والأسمدة الهندية لبحث فرص تعميق التعاون مع مصر فى مجال البتروكيماويات والتعدين والأسمدة.


وخلال اللقاء أكد بدوى أن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ترتكز على تنفيذ مشروعات تصنيع المنتجات عالية الجودة والقيمة بهدف تحقيق القيمة المضافة من الثروات البترولية والتعدينية والتوسع فى نشاط التصدير بالتوازى مع الاستمرار فى توفير احتياجات السوق المحلى، مشيرًا إلى أن علاقات الشراكة بين مصر والهند تاريخية وأن هذا التعاون المثمر بين الجانبين يفتح آفاق واسعة لتحقيق النجاحات المشتركة وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.


ورحب الوزير برغبة الجانب الهندى فى تعزيز الشراكة مع قطاع البترول المصرى، لافتًا إلى إمكانية مد الشراكة فى مجالات استخراج وتصنيع المعادن المختلفة والمشروعات الخضراء مثل الأمونيا الخضراء والهيدروجين

 

تعاون مصري هندي في مجالات الأسمدة 


ومن جانبها أشارت القائم بأعمال السفير الهندى إلى أن بلادها تستورد بالفعل كميات كبيرة من الأسمدة من مصر وأنها تسعى حاليًا لتأمين إمدادات الغذاء على المدى البعيد وبالتبعية الأسمدة ولذلك يستهدف الوفد زيادة التعاون مع مصر فى هذا المجال بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون فى مجالات أخرى فى ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، مؤكدة على الرغبة القوية من الحكومة الهندية لتنفيذ مشروعات استراتيجية مشتركة مع مصر.


وأكد ممثلوا الشركات الهندية رغبتهم فى بحث الفرص الاستثمارية فى مصر وامكانية تنفيذ مشروعات مشتركة فى مجالات الأسمدة الفوسفاتية واليوريا والتعدين وحمض الفوسفوريك وغيرها من المجالات المختلفة، ولفتوا إلى اعتزامهم زيارة منطقة أبو طرطور للاطلاع على امكانيات مشروعات الفوسفات فى مصر.


وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكوين مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية المختلفة وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الهامة بما يفيد الجانبين.
حضر اللقاء المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم" والمهندس ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس محمد زكى نائب رئيس إيكم للعمليات، ومن الجانب الهندي جخاندريش جاين المدير التجاري لمجموعة أوستوال وديلسيب أر المدير العام التنفيذي لشركة فاكت للأسمدة والكيماويات والدكتور راميندرا سينج مدير التصدير والاستيراد بشركة هورل وسانجاي بهارامبى نائب المدير العام لشركة أر سي إف للأسمدة والكيماويات.

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