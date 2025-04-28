الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الثلاثاء، ويسود  طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية حار على  الجنوب، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 29-4-2025 في محافظة الفيوم

مائل للحرارة نهارًا، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الثلاثاء


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 22  ودرجة الحرارة العظمى 29

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 30

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  21 و درجة الحرارة العظمى 30

بنها: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  29

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 14  و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 27

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى  30

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 29

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 34

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 22  ودرجة الحرارة العظمى:  35

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 23  ودرجة الحرارة العظمى 38

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا الثلاثاء درجات الحرارة غدا الثلاثاء

مواد متعلقة

تحذير من نشاط للرياح المثيرة للأتربة غدا على هذه المناطق

هبات الرياح تصل لـ 90 كم في الساعة، الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني

مائل للحرارة نهارًا، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الثلاثاء
ads

الأكثر قراءة

مسؤول أمريكي يعلن سقوط طائرة إف-18 من على حاملة طائرات بالبحر الأحمر بنيران الحوثيين

نجيب ساويرس يكشف رأيه في رحيل كولر عن الأهلي

على خلفية واقعة الاعتداء الجنسي، مشادة على الهواء بين لميس الحديدي ومديرة مدرسة الكرمة (فيديو)

تحذير من نشاط للرياح المثيرة للأتربة غدا على هذه المناطق

ساويرس يكشف أسباب توقعاته بارتفاع سعر أوقية الذهب لـ 5000 دولار

انهيار منزل مأهول بالسكان في أسيوط والبحث عن ناجين أسفل الأنقاض

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسيدة تتضرر من تعدي طليقها وأقاربه بالإسكندرية

إنقاذ 7 أشخاص والبحث عن ضحايا أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الإثنين 28/4/2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تعليق قوي من عالم أزهري على أزمة كولر مع جماهير الأهلي

تفسير حلم غوايش الذهب في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية