الثلاثاء 29 أبريل 2025
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أخبار مصر

رعدية ومصحوبة بحبات البرد، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

 كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء بالتزامن مع تعرض البلاد إلى منخفض خماسيني، حيث تسقط الأمطار المتوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من محافظة مطروح، تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى، وقد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، شبورة وعودة الأمطار

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 29-4-2025 بمحافظة البحيرة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  فى أول الليل، ومائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:23
 

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، شبورة وعودة الأمطار

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