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ثقافة وفنون

رومي كارتر تسرق الأضواء من بيونسيه في ليلة افتتاح جولتها الغنائية (فيديو)

بيونسيه وابنتها،
بيونسيه وابنتها، فيتو

سرقت  رومي كارتر ابنه النجمة بيونسيه، الأضواء من والدتها وشقيقتها الكبرى بلو آيفي في أول ظهور لها على المسرح، خلال أداء أغنية "Protector"، في ليلة افتتاح جولة Cowboy Carter في لوس أنجلوس، والتي أقيمت منذ ساعات قليلة، وسط حضور كبير من جمهور بيونسيه.

شاركت النجمة بيونسيه، صورة لمسرح جولتها الغنائية، الخاصة بألبومها الجديد، "COWBOY CARTER"، قبل ساعات من بدايتها.

وكان من المتوقع أن تعلن بيونسيه عن الجولة الغنائية الجديدة في 14 يناير ٢٠٢٥،  لتعلن تأجيلها بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في لوس أنجلوس.

بيونسيه تطلق ماركة جديدة للمشروبات الكحولية 

 في سياق متصل، أعلنت  النجمة وسيدة الأعمال بيونسيه، عن إطلاقها، علامة تجارية جديدة، خاصة بالمشروبات الكحولية.

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 ونشرت بيونسيه، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور لمشروباتها الكحولية الجديدة، التي ستحمل اسم،SIR DAVIS.

 

بيونسيه تتحدث عن فوزها بألبوم العام في جرامي 

 وعبرت المغنية الأمريكية،  بيونسيه، عن سعادتها، بالفوز بجائزة ألبوم العام، في حفل الجرامي الأخير، والتي تعد من أهم جوائز الحفل.

وقالت بيونسيه، في خطاب فوزها: "إنه أمر غريب للغاية.. لقد مرت 25 عامًا من العمل الجاد وبذل قصارى جهدي لمواصلة النمو وفتح الأبواب.. أشعر بشرف كبير.. أنا سعيدة لأن ابنتي “بلو آيفي” تمكنت من رؤية ذلك".

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