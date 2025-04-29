كل ما تريد معرفته عن منتخب كينيا المشارك بكأس الأمم الأفريقية

كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت20 عاما، قطع منتخب كينيا للشباب تأشيرة التأهل للنهائيات لأول مرة في تاريخه وأوقعته القرعة في المجموعة الثانية مع الثلاثي الكبير نيجيريا والمغرب وتونس.

ورغم صعوبة المهمة أو استحالتها -إن شئنا الدقة- فإن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء والجهد داخل الملعب، وهو ما يراهن عليه بابو سليم المدير الفني للمنتخب الكيني.

الكرة في كينيا

ولا تملك الكرة في كينيا، إحدى دول شرق أفريقيا، تاريخا يُذكر مقارنة بعمالقة شمال وغرب القارة ’ أو حتى بعض جيرانها مثل إثيوبيا والسودان اللذين توجا بكأس أمم أفريقيا للكبار في نسختي 1962 و1970 على الترتيب، وكذلك منتخب أوغندا الذي بلغ نهائي البطولة عام 1978 وخسر اللقب أمام نظيره الغاني.

وخاض المنتخب الكيني غمار تصفيات شرق أفريقيا (كوسافا) التي استضافتها تنزانيا خلال الفترة من 6 وحتى 20 أكتوبر 2024 بمشاركة 9 منتخبات.

ونجح في تصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط ثلاثة انتصارات على منتخب تنزانيا صاحب الأرض (2 – 1) ومنتخبا جيبوتي والسودان (4 – 0) وتعادل وحيد مع رواندا (0 – 0).

في نصف النهائي واصل منتخب "النجوم الصاعدة" تألقه وتفوق على بورندي (4 – 0) أيضًا، لكنه خسر في المباراة النهائية أمام منتخب تنزانيا (1 – 2)، وأنهى وصيفًا للمرة الثالثة طوال مشاركاته في البطولة بعد نسختي 1973 و2019 علمًا بأنه تُوج باللقب في نسختي 1975 و1999.

تصريحات بابوسليم المدير الفني

وقال بابوسليم المدير الفني: لقد حضرنا جيدًا للبطولة بسلسلة من المباريات التجريبية وجلسات تدريبية مكثفة لتعزيز جاهزيتنا.. لدينا فريق متكامل وقوي، ويمتلك اللاعبون الإمكانات اللازمة للمنافسة على أعلى مستوى لن نشارك فقط، بل سننافس ونترك بصمتنا وهدفنا الوصول إلى أبعد مدى)

وتعكس هذه التصريحات التي أدلى بها بابو سليم المدير الفني للمنتخب الكيني للشباب للموقع الرسمي للاتحاد المصري، لتعكس مدى طموحه وثقته في فريقه رغم أنه يشارك للمرة الأولى وتنتظره مهام جسيمة في المجموعة الثانية أمام منافسين أكثر قوة وخبرة وأغنى في القدرات والإمكانات، حيث يستهل مشواره بمواجهة منتخب المغرب أحد المرشحين للفوز باللقب في الأول من مايو على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي في القاهرة، ثم يلتقي مع تونس ونيجيريا في الجولتين الثانية والثالثة في الرابع والسابع من نفس الشهر على ذات الملعب.

ابرز اللاعبين بمنتخب كينيا

وأحرز ألدرين كيبيت لاعب وسط ناستيك الإسباني 4 أهداف في التصفيات، منها ثلاثية في مرمى السودان في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى وهدفًا أمام بورندي في نصف النهائي وتربع في صدارة هدافي المنتخب الكيني للشباب مناصفة مع زميله كيفن وانجانيا الذي أحرز هدفًا أمام تنزانيا وأخر أمام السودان، وبينهما وقع ثنائية في شباك جيبوتي، وسيكون هذا الثنائي الأبرز في تشكيلة المنتخب الكيني رفقة حسن بيجا ولورانس أوكوث اللذان سجلا 4 أهداف بواقع ثنائية لكل منهما، وهناك أيضًا القائد أموس وانجالا الذي ينشط في صفوف اتلتيك توريلانو الإسباني.

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