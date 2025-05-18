هيئة الرقابة على الصادرات تؤكد التزامها بأعلى معايير الجودة الدولية

أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تمضي قدمًا في اعتماد اختبارات الفحص محليًا ودوليًا، في إطار توجهها الاستراتيجي للتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، وتيسير حركة التجارة بين مصر والأسواق الدولية.

وأوضح النجار أن الهيئة تعمل على تطبيق أحدث النظم العلمية والمعملية في فحص المنتجات داخل معاملها، مع الالتزام بالقواعد الدولية في إجراءات الفحص وسحب العينات، مشددًا على أن هذا التوجه يُعزز من دور الهيئة في إحكام الرقابة على الصادرات والواردات ومنع دخول السلع المخالفة أو غير المطابقة للمواصفات، بما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة المستهلكين.

الاعتراف الدولي بالشهادات المعملية



وأشار النجار إلى أن الهيئة تستهدف ضمان الاعتراف الدولي الكامل بالشهادات الصادرة عن معاملها، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة انتشار المنتجات المصرية عالميًا، فضلًا عن حماية السوق المحلي من المنتجات الرديئة، وتوفير سلع ذات جودة عالية تتماشى مع معايير الصحة والسلامة.

زيارة اعتماد "إيجاك" لمعامل الهيئة في دمياط



وفي هذا السياق، استقبلت الهيئة وفدًا من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" EGAC، والذي أجرى زيارة ميدانية استمرت لثلاثة أيام لمعامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية بفرع الهيئة في دمياط. وخلال الزيارة، تم تفقد عدد من المعامل المتخصصة في اختبارات: الأسمنت، الأمان الكهربي، الضغوط وترشيد استهلاك المياه، الأثاث والأخشاب، الكوالين، الشد، والأجهزة المنزلية الكهربائية.

وقد اجتازت معامل الهيئة عددًا من اختبارات الاعتماد بنجاح، من أبرزها:

معمل الأسمنت: اجتياز اختبار مقاومة الضغط بطريقة المنشور.

معمل الأمان الكهربي: اجتياز اختبار السلك المتوهج (Glow-Wire Test) عند درجات حرارة متعددة، ومد مجال الاعتماد في اختبار الكرة الضاغطة.

معمل الضغوط وترشيد المياه: اجتياز اختبار معدل التدفق لخلاطات وصنابير المياه.

معمل الأثاث والأخشاب: اجتياز اختبار إجهاد القص للابلكاج.

معمل الكوالين: اجتياز اختبار تحمّلية عمل لسان الرفاص.

معمل الشد: اجتياز اختبار الشد لحديد التسليح.

معمل الأجهزة المنزلية الكهربائية: اجتياز اختبار القدرة الكهربية لأول مرة.

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