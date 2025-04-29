آخر تطورات أزمة الشرط الجزائي بين الأهلي وكولر

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن المفاوضات مستمرة مع مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق من أجل إنهاء أزمة الشرط الجزائي، مؤكدا أن الإدارة القانونية بالنادي تبحث في الوقت الحالي كافة الأوراق الخاصة بعقد المدرب السويسري من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق لتسوية الأمر بالتراضي مع كولر.

يذكر أن كولر طلب الحصول على ما يقرب من 3.5 مليون يورو قيمة مستحقاته لنهاية عقده في صيف 2026 في حين يرغب الأهلي في تسديد 500 الف يورو فقط وهما قيمة شهرين من راتبه.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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