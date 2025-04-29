حقيقة مفاوضات الأهلي مع بيراميدز للتعاقد مع إبراهيم عادل والشيبي

قال مصدر داخل الأهلي إن ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع محمد الشيبي وابراهيم عادل لاعبي بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق في كأس العالم للأندية على سبيل الإعارة غير صحيح.



أضاف: الأهلي اتخذ قرارا بعدم ضم أي لاعب على سبيل الإعارة لخوض ثلاث مباريات فقط في المونديال.



وأوضح أن تجربة التعاقد مع حمدي فتحي لخوض منافسات كأس العالم فقط لن تتكرر.



وقال: نتمنى ضم الشيبي وابرهيم عادل مستقبلا ولكن لن نتفاوض لضم لاعب فقط من أجل المشاركة في مونديال العالم فقط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجت غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبل

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز غدا الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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