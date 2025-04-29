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موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة

الأهلي وبتروجت، فيتو
الأهلي وبتروجت، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز

 

موعد مباراة الأهلي المقبل 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز غدا الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون  سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

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