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رياضة

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 33

ترتيب دوري المحترفين
ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 33

دوري المحترفين، يتصدر وادي دجلة قمة جدول ترتيب دوري المحترفين قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 33 من المسابقة، بمشاركة 20 فريقا ويليه المقاولون في الوصافة.

 

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 33 

1- وادي دجلة 67 نقطة 
2- المقاولون العرب 64 نقطة 
3- أبو قير للأسمدة 61 نقطة 
4- كهرباء الإسماعيلية 58 نقطة 
5- أسوان 52 نقطة 
6- السكة الحديد 48 نقطة 
7- وي 45 نقطة 
8- القناة 44 نقطة 
9- بلدية المحلة 43 نقطة 
10- بروكسي 43 نقطة 
11- بترول أسيوط 40 نقطة 
12- الترسانة 39 نقطة 
13- الداخلية 36 نقطة 
14- راية 32 نقطة 
15- طنطا‏ 31 نقطة 
16- المنصورة 31 نقطة 
17- لافيينا إف سي 30 نقطة 
18- ديروط 29 نقطة 
19- منتخب السويس 28 نقطة 
20- سبورتنج 24 نقطة. 
 

 

جدول ترتيب دوري المحترفين 

 وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ33 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين بإقامة 4 مواجهات. 

 

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الجولة 33 من دوري المحترفين

الداخلية ضد الترسانة 4:30 عصرًا

سبورتنج ضد كهرباء الإسماعيلية  4:30 عصرًا

منتخب السويس ضد وادي دجلة  4:30 عصرًا  

المقاولون العرب ضد طنطا  4:30 عصرًا  

 

شروط ونظام دوري المحترفين 

 وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

 

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.


ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

 

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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