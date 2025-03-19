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رياضة

هجوم على رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية بعد وصف البرازيليين بـ "القرود"

البرازيل
البرازيل

استنكرت الحكومة البرازيلية بـ"أشد العبارات" تصريح أليخاندرو دومينجيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الذي قال فيه إن بطولة كأس ليبرتادوريس من دون أندية برازيلية مثل "طرزان من دون شيتا (قردة)".

هجوم على رئيس اتحاد امريكا الجنوبية 

وأشارت الحكومة البرازيلية في بيان إلى أن كلمات دومينجيز تأتي في وقت "فشلت فيه أعلى هيئة لكرة القدم في أمريكا الجنوبية مرارا وتكرارا في اتخاذ إجراءات فعالة لمنع وتجنب تكرار أعمال العنصرية في المباريات".

وفي هذا السياق، طالبت الحكومة (كونميبول) بالتصرف ب"حزم" من أجل القضاء على التمييز وتعزيز سياسات المساواة العرقية وتوسيع فرص وصول المنحدرين من أصول أفريقية إلى الرياضة.


وأجاب دومينجيز يوم الاثنين الماضي ردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن حال البطولة من دون فرق برازيلية، والتي فرضت هيمنتها على كأس ليبرتادوريس في السنوات الأخيرة، قائلا "مستحيل، سيكون الأمر مثل طرزان من دون شيتا".

وتم تفسير هذا التصريح في البرازيل على أنه فعل عنصري، وذلك لأن التشبيه بالقرود هو أحد أكثر الإهانات استخداما من قبل مشجعي الفرق الأخرى ضد اللاعبين.

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