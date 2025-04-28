الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعرف على اسم ألبوم تامر حسني الجديد

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

يستعد النجم تامر حسني، خلال الأيام المقبلة لطرح أحدث ألبوماته الغنائية وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 

 

ألبوم تامر حسني الجديد 

ويأتي ألبوم تامر حسني الجديد بعنوان “لينا ميعاد” ويتضمن عددًا من الأغاني ما بين الرومانسية والدراما.

ومن ناحية أخرى، كان النجم تامر حسني، طرح  الإعلان الرسمي لفيلم ريستارت، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك.

 

موعد عرض فيلم تامر حسني ريستارت 

ومن المقرر أن يعرض فيلم ريستارت للفنان تامر حسني 29 مايو بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة.

ويشارك تامر حسني في الفيلم عدد من النجوم ومنهم؛ هنا الزاهد وباسم سمرة.

ويشهد الفيلم تعاونًا ثانيًا بين “تامر” وهنا الزاهد، بعد ظهورهما معًا في فيلم “بحبك”، وتعاونًا ثالثًا بين "تامر" والمخرجة سارة وفيق بعد فيلمي: “مش أنا” و"تاج".

إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد يشارك في بطولة فيلم “ريستارت” كل من: باسم السمرة ومحمد ثروت وسيد أسامة “ميكا” وعدد آخر من الممثلين الشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البوم تامر حسني الجديد تامر حسني النجم تامر حسني ألبوم تامر حسني
ads

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يكشف رأيه في رحيل كولر عن الأهلي

تراجع مفاجئ لسعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات اليوم الإثنين

ساويرس يكشف أسباب توقعاته بارتفاع سعر أوقية الذهب لـ 5000 دولار

أول تعليق من مارسيل كولر على رحيله عن الأهلي

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسيدة تتضرر من تعدي طليقها وأقاربه بالإسكندرية

على خليفة واقعة الاعتداء الجنسي، مشادة على الهواء بين لميس الحديدي ومديرة مدرسة الكرمة (فيديو)

تفاصيل سرقة باحثة كويتية بحث علمي لأستاذ مصري منشور بمجلة حقوق المنوفية (مستندات)

ساويرس يلتقي أصحاب 200 منزل بقرى الدير بسوهاج بعد إعادة تطويرها وتأهليها (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الإثنين 28/4/2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعليق قوي من عالم أزهري على أزمة كولر مع جماهير الأهلي

تفسير حلم غوايش الذهب في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

الصلوات المفروضة وأسماؤها وأوقاتها، وسننها القبلية والبعدية وحكم قضائها

المزيد
الجريدة الرسمية