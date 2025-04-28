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ثقافة وفنون

طرح الإعلان الرسمي لفيلم ريستارت لتامر حسني (فيديو)

فيلم ريستارت، فيتو
فيلم ريستارت، فيتو

فيلم ريستارت ، طرح  النجم تامر حسني، منذ قليل الإعلان الرسمي لفيلم ريستارت وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك.

 

موعد عرض فيلم تامر حسني ريستارت 

ومن المقرر أن يعرض فيلم ريستارت للفنان تامر حسني 29 مايو بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة.

ويشارك تامر حسني في الفيلم عدد من النجوم ومنهم؛ هنا الزاهد وباسم سمرة.

ويشهد الفيلم تعاونًا ثانيًا بين “تامر” وهنا الزاهد، بعد ظهورهما معًا في فيلم “بحبك”، وتعاونًا ثالثًا بين "تامر" والمخرجة سارة وفيق بعد فيلمي: “مش أنا” و"تاج".

إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد يشارك في بطولة فيلم “ريستارت” كل من: باسم السمرة ومحمد ثروت وسيد أسامة “ميكا” وعدد آخر من الممثلين الشباب

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