عبد المحسن سلامة يعلن صرف بدل التدريب للعاملين بالمؤسسات القومية من النقابة بدءا من يوليو

أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح على منصب نقيب الصحفيين، أنه تقرر فصل بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين عن الصرف من المؤسسات القومية، وسيتم صرفه من نقابة الصحفيين، اعتبارا من يوليو المقبل.

وأكد «سلامة» أنه سيعمل على تطوير العديد من الملفات الخدمية بالنقابة بما فيها مشروع علاج الصحفيين ولجنة القيد، مشيرًا إلى أنه حصل على 1500 وحدة سكنية و328 قطعة أرض في مناطق مختلفة بالجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم جميع الوحدات جاهزة بشكل كامل (على المفتاح) خلال 6 أشهر.



وحدات سكنية للصحفيين

وأكد مراعاة جميع الشرائح في هذه الوحدات، حيث تتراوح مساحات الوحدات السكنية من 63 مترا حتى 173 مترا، والأراضي من 209 أمتار حتى 500 متر.

وأوضح أنه أفضل من قدم في ملف الحريات هو الراحل إبراهيم نافع ومن أشهر معاركه من أجل حرية الصحافة القانون رقم 93 لسنة 1995 حتى تم رفضه وإعداد قانون جديد.

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