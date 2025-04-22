سلامة: لدينا أضخم مشروع سكني بتاريخ النقابة بواقع 1500 وحدة و328 قطعة أرض بمختلف المحافظات

أعلن الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، عن تفاصيل المشروع الإسكاني الأضخم في نقابة الصحفيين الذي يطرحه ضمن برنامجه الانتخابي، لخوض انتخابات التجديد النصفي على مقعد نقيب الصحفيين؛ قائلا إنه لأول مرة تحصل النقابة على هذا العدد من الأراضي والوحدات السكنية في دفعة واحدة.



مشروع سكني للصحفيين

وأوضح «سلامة» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا المشروع يتضمن طرح ٣٢٨ قطعة أرض و١٥٠٠ وحدة سكنية تصلح لجميع شرائح وفئات الصحفيين باختلاف دخولهم، وستخضع للتمويل العقاري.

مواقع الأراضي المخصصة للصحفيين

وأشار إلى أن الأراضي تقع في "في أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، السادات وبرج العرب"، مضيفا "راعينا جميع الشرائح بلا استثناء، وهذه الأراضي والشقق من وزارة الإسكان؛ بدءا من إسكان الشباب والمشروع القومي ودار مصر وسكن مصر وجنة و"فالي تاورز"، عمارات الحي السادس.. والمساحات بدءا من ٦٣ مترا فأكثر، وتراعي كل الاحتياجات وكل الشرائح".



وقال:" إن الوحدات تتوفر في العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين، بدر، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، مدينة ناصر غرب أسيوط، الشروق، العاشر من رمضان، السادات، وبرج العرب، أن الحجز سيبدأ اعتبارا من غد بالدور الخامس بقاعة مكرم محمد أحمد بمؤسسة الأهرام، وذلك لحصر عدد المتقدمين".



بدل الصحفيين

تعهد سلامة بفصل بدل التدريب والتكنولوجيا عن المرتب وصرفه من النقابة لجميع العاملين بالمؤسسات القومية، لحل عدة إشكالات فلن يخضع البدل لذلك إلى الضرائب.

تعيين المؤقتين

وشدد سلامة على التزامه بتعيين المؤقتين في الصحف القومية، مشيرا إلى أنه آن الأوان لحل هذه المشكلة، وإعداد لائحة قيد جديدة منضبطة وشفافة، مشيرًا إلى أن المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وافق بالفعل على تنفيذ صرف البدل للعاملين بالصحف والوكالات الأجنبية.



تعديل قانون النقابة

وحول اللغط المثار بشأن الدعوات إلى تعديل قانون النقابة؛ قال إن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بعد موافقة الجمعية العمومية.



وفيما يتعلق بعدد من الإداريين الذين عملوا بالصحافة لسنوات في بعض المؤسسات القومية، ويرغبون في الحصول على عضوية النقابة؛ قال "سأساند هذا الأمر لدعم الترقي والطموح للأفضل".

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