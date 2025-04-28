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محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع إزالة المحال المتعدية على حرم السكك الحديدية

الاسكندريه
الاسكندريه

 

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ "مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير/ محطة مصر)"، للوقف على معدلات التنفيذ، والتأكيد على تذليل جميع العقبات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أعلى نسب إنجاز بالمشروع.

 

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وخلال الجولة، تابع الفريق أحمد خالد، أعمال إزالة المحال المخالفة المتعدية على حرم السكك الحديدية ومسار المشروع بنطاق سيدي بشر. 

وأكد على تكثيف الجهود والتعاون بين جميع الأجهزة والجهات المعنية لسرعة الانتهاء من هذا المشروع العملاق الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

وكلف محافظ الإسكندرية رئيس حي المنتزه أول بالمتابعة المستمرة لإزالة أية معوقات أو اشغالات بنطاق مسار الأعمال، والتنسيق الدائم مع إدارة مرور الإسكندرية لتسيير الحركة المرورية ومنع أية اختناقات لاسيما مع بدء العد التنازلي لاستقبال موسم الصيف.

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الفريق أحمد خالد مترو الاسكندرية النقل الجماعي حي المنتزة

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