الأطباء: الدكاترة في مصر بيدفعوا من جيبهم

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لـ الأطباء: إنه هناك ضرورة لتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء، من توفير سكن مناسب لهم ومستلزمات طبية كافية، حتى ينعكس ذلك في تحسين ظروف العمل ويقلل من الاعتداءات عليهم.

حال الأطباء في المستشفيات

ولفت خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري": المفاجأة الصادمة التي نعيشها إن الأطباء بيدفعوا من جيبهم، وهم في مهب الريح، لذلك لابد من سياسة واضحة للتعليم الطبي المستمر".



وأشار إلي أن ظاهرة الاعتداءات على الأطباء أصبحت مقلقة، ما يعكس تدهور الوضع، ويُعتبر هذا الأمر غير مقبول، ويجب أن تكون هناك عقوبات صارمة ضد المعتدين.

الأطباء: قانون المسئولية الطبية "محتاج غربلة" من أول وجديد



كما أكد على ضرورة مراجعة قانون المسئولية الطبية، حيث يُعتبر العقاب الحالي غير كافٍ مقارنة بالعقوبات المفروضة على الأخطاء الطبية، متابعا:"القانون محتاج غربلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.