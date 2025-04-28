الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقابة الأطباء تكشف مزايا قانون المسئولية الطبية ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية

نقابة الاطباء، فيتو
نقابة الاطباء، فيتو
ads

كشفت النقابة العامة للأطباء عن مزايا تطبيق قانون المسئولية الطبية بعد تصديق  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مشروع القانون، عقب إقراره من مجلس النواب.

 

 إيجابيات قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض

أوضحت  النقابة العامة للأطباء إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء منها:

١- لأول مرة يتم مناقشة الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة من الاستشاريين في تخصص الطبيب ذاته.

٢- لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.

٣- لأول مرة، في حال ثبوت الخطأ في حق الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة التي تتراوح ما بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه كحد أقصى.

٤- لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.

٥- لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك في المواد 6 و7 و8، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.

٦- لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.

٧- لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل اللجنة المختصة، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للكافة بهذا التصالح، وتنقضي به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.

٨- لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.

وتتقدم النقابة العامة للأطباء، بخالص الشكر والتقدير إلى  رئيس الجمهورية، على تصديقه الكريم على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو القانون الذي طال انتظاره لحماية الأطباء أثناء تأدية رسالتهم السامية.

كما توجهت بالشكر إلى مجلس النواب على جهوده في مناقشة وإقرار هذا القانون.

وزير الصحة يتحدث عن انضمام مصر للمبادرة العالمية لسرطان الأطفال

وزير الصحة: استحداث الوسائل الخاصة بالصحة الإنجابية

وتعرب النقابة العامة للأطباء، عن تقديرها العميق  لكافة الأطباء في ربوع مصر وجميع النقابات الفرعية، التي كان لها دور فاعل في دعم ومتابعة هذا المشروع، بما يعكس حرصها الدائم على حماية أعضائها وصون رسالة الطب النبيلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية الطبية وسلامة المريض النقابة العامة للأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض مشروع قانون المسؤولية الطبية نقابة الأطباء

مواد متعلقة

وزير الصحة: زيادة في نسب الإصابة بالسرطان بين الأطفال

وزير الصحة: استحداث الوسائل الخاصة بالصحة الإنجابية

الصحة تستقبل 58 مليونا و466 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات مبادرة صحة المرأة
ads

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسيدة تتضرر من تعدي طليقها وأقاربه بالإسكندرية

ساويرس يكشف أسباب توقعاته بارتفاع سعر أوقية الذهب لـ 5000 دولار

تفاصيل سرقة باحثة كويتية بحث علمي لأستاذ مصري منشور بمجلة حقوق المنوفية (مستندات)

نجيب ساويرس يكشف رأيه في رحيل كولر عن الأهلي

قرار جديد من سلامة الغذاء بخصوص سلسلة مطاعم بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت

ساويرس يلتقي أصحاب 200 منزل بقرى الدير بسوهاج بعد إعادة تطويرها وتأهليها (صور)

هبات الرياح تصل لـ 90 كم في الساعة، الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني

أزمة جديدة داخل الأهلي بشأن عقد كولر وفرمان من الخطيب

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الإثنين 28/4/2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

طن القصدير يسجل 37 ألف دولار بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أعلى 5 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غوايش الذهب في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

الصلوات المفروضة وأسماؤها وأوقاتها، وسننها القبلية والبعدية وحكم قضائها

شروط قبول التوبة وفضل الدعاء وجهاد النفس

المزيد
الجريدة الرسمية