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اقتصاد

أسعار سيارات جيلي أوكافانجو 2025 لشهر أبريل

سيارة جيلي أوكافانجو
سيارة جيلي أوكافانجو 2025،فيتو

سيارات جيلي، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية جيلي، حجم تراجع أسعار سيارات جيلي أوكافانجو موديل 2025، في السوق المحلي المصري، خلال شهر أبريل الجاري، وبلغ حجم التراجع ما يقرب من 130 ألف جنيه.

أسعار سيارات جيلي أوكافانجو 2025 في أبريل الجاري

ووفقًا لما نشره الوكيل المحلي للعلامة التجارية جيلي، أسعار سيارات جيلي أوكافانجو خلال  شهر أبريل نستعرضه في التقرير المحلي وهي كالتالي:- 

بريميوم بسعر مليون و639 ألفا جنيه بدلًا من مليون و769 ألفا و900 جنيه بتراجع 131 ألف جنيه.

مواصفات محرك جيلي أوكافانجو 2025

وتقدم السيارة بمحرك 1500 سي سي مع نظام هايبرد 48 فولت EMS بقوة إجمالية 130 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة وعزم دوران 255 نيوتن متر بين 1500 و4000 دورة في الدقيقة. وتبلغ القوة الإجمالية للسيارة بنظام الهايبرد 190 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة وعزم دوران إجمالي 300 نيوتن متر مع النظام الهايبرد 48 فولت.

وتتسارع سيارات جيلي أوكافانجو 2025 إلى 100 كم في الساعة في أقل من 11 ثانية مع استهلاك وقود بواقع 6.6 لتر لكل 100 كم وناقل حركة DCT من 7 سرعات.

 كما تأتي بنظام الجر الأمامي. ويتوفر لها تعليق ماكفرسون مستقل أمامي ومتعدد الوصلات مركب في الخلف ونظام EPS باور ستيرينج وأقراص فرامل مهواة في الأمام وعادية في الخلف.

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