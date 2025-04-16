جامعة دمنهور تكرم طلاب التدريب الصيفي

عقد مركز خدمة وتنمية المجتمع بجامعة دمنهور أمس الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، فعاليات حفل تكريم وتوزيع شهادات التدريب الصيفي لطلاب قسم الدراسات المالية والجمركية بكلية التجارة، المنعقد في شهر أغسطس الماضي، بالتعاون بين مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـجامعة دمنهور، ومصلحة الجمارك المصرية.



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم - نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد حلمي - المدير التنفيذي لمركز خدمة وتنمية المجتمع.

وشهد الحفل حضور كل من محمد لطفي - رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بمصلحة الجمارك وأعضاء قسم المالية العامة والجمارك بكلية التجارة برئاسة عبير أبو المجد، لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.



استهل "حلمي" كلمته بالترحيب بالحضور وضيوف الجامعة الكرام، مثنيا على الدور الفعال لجامعة دمنهور وحرصها على تقديم أفضل خدمة لطلاب الجامعة مؤكدًا أن هذا التدريب الصيفي يأتي إيمانًا من جامعة دمنهور ومركز خدمة وتنمية المجتمع بأهمية التدريب العملي للطلاب وربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي ومتطلبات سوق العمل إلي جانب رفع المهارات العملية والفنية لخريجي الجامعة.

من جانبها أعربت الدكتورة إيناس إبراهيم، عن بالغ سعادتها بتنظيم الحفل وتكريم الطلاب المشاركين بالتدريب، موضحة أن التدريب العملي المستمر للطلاب هو الركيزة الأساسية لتنمية مهاراتهم، وصقل الدراسة النظرية وربطها بالجانب العملي التطبيقي، مؤكدة أن التدريب الدائم للطلاب يمكن من إعداد خريج ذو قدرة تنافسية، تواكب متطلبات سوق العمل الحديث، وذو طاقة ابتكارية قادرة على الإبداع، مثمنة دور مصلحة الجمارك في التعاون مع جامعة دمنهور من أجل تقديم أفضل خدمة لطلاب الجامعة، متمنية التوفيق لجميع المتدربين.

وقد أعرب العميد محمد لطفي عن بالغ سعادته بتواجده في رحاب جامعة دمنهور، مشيدا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، معبرا أيضا عن سعادته بالتعاون مع جامعة دمنهور لتقديم خدمة تدريبية متميزة لطلابها.





وأكد "لطفي" أن التدريب الميداني للطلاب يمثل مجال الخبرة الأولى للطالب، من خلال تطبيق ما تعلمه في البيئة الحقيقية مما يعطي للطالب فرصة التعامل مع مختلف الضغوط التي قد يواجهها في سوق العمل، وكذا يساعد الطالب على تطوير مدى فهمه لإجراءات العملية التعليمية ويعزز مهارات التعليم الفردي لدى الطلبة.





ولفت إلى حرص مصلحة الجمارك على إتاحة الفرصة للطلاب للتفاعل والتعاون مع المدربين ذوي الخبرة في مجال العمل، ومساعدة الطلاب على فهم احتياجات وخصائص البيئة التي يفترض أن يعملوا بها مستقبلا، واكتساب قدرات ومهارات جديدة لم يكن يمتلكها الطالب، وتمكن هذه المهارات الطالب من توسيع مفاهيمه، وتعديل اتجاهاته، وترسيخ قدرته على الابتكار، والإبداع، والتجديد بالربط بين الجانب (النظري) المعرفة المكتسبة، والجانب العملي (العمل)، معلنا قيام مصلحة الجمارك بزيادة أيام التدريب وعدد الطلاب المتدربين من قبل الجامعة، فضلا عن تدريبهم على بعض المعدات الحديثة الواردة لمصلحة الجمارك.

في ختام الحفل تم تكريم العاملين بمصلحة الجمارك، وتسليم شهادات التدريب للطلاب، وأعرب الطلاب عن مدى سعادتهم بالتدريب الصيفي، مشيدين بدور السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم، وأعضاء مصلحة الجمارك والمعلومات القيمة التي استفادوا بها خلال التدريب والتي تؤهلهم فعليا إلى سوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.