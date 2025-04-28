ساويرس يكشف أسباب توقعاته بارتفاع سعر أوقية الذهب لـ 5000 دولار

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أسباب توقعاته بشأن وصول سعر أوقية الذهب إلى 3500 دولار ووصولها في الفتر ما بين عام إلى عامين إلى 5000 دولار.

الإضرابات العالمية تحفز ارتفاع أسعار الذهب

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” إلى أنه مع زيادة الاضطرابات العالمية ما بين أمريكا من جانب والصين وروسيا من جانب اَخر؛ تزيد فرص صعود أسعار الذهب عالميًا.

إقبال كبير من الصين وروسيا والهند على شراء الذهب

وأكد “ساويرس”: شراء روسيا والصين والهند كميات كبيرة من الذهب الفترة الأخيرة ما أدى الى صعود اسعار المعدن الأصفر بشكل كبير.

زيادة الطلب على شراء الذهب وتراجع المعروض

وأشار إلي أن دورة انتاج أي منجم ذهب منذ اكتشافه وحتى ظهور الانتاج يحتاج إلى 7 سنوات، وبالتالي مع زيادة الطلب وقلة المعروض تكون النتيجة الحتمية ارتفاع الأسعار.

وأكد: "الأفراد والمستثمرين عزفوا حاليًا عن الاستثمار في الأوراق المالية والبورصات وتوجهوا نحو شراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن وهو ما يزيد فرص ارتفاع الأسعار".



واختتم: "تصريحات ترامب أيضا ساهمت بشكل كبير في تحرك أسعار الذهب بشكل ملحوظ".

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