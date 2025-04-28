نظّمت وحدة النمو والتطور السلوكي بمستشفى الأطفال التابع لكلية الطب بجامعة عين شمس، احتفالية متميزة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد.

ويأتي ذلك فى إطار التوعية بمرض التوحد، ودعم الأسر المصرية في رحلتها نحو تحسين جودة حياة الأطفال المصابين.

مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس يحتفل باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد

وهذا تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة سويد، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان إبراهيم، رئيس قسم الأطفال، والأستاذة الدكتورة ياسمين جمال، مدير مستشفى الأطفال، والأستاذة الدكتورة ريهام الحسيني، رئيس وحدة النمو والتطور السلوكي.

تضمنت الفعالية ندوة تفاعلية استهدفت توعية الأسر المصرية -من آباء وأمهات وأبناء- بطبيعة مرض التوحد وكيفية التعامل مع الأطفال المصابين به، وذلك عبر تقديم معلومات علمية دقيقة بأسلوب مبسط وميسر.

وشارك في الندوة نخبة من أساتذة التخصصات المختلفة ذات الصلة برعاية أطفال التوحد من الأقسام المختلفة.



وتميزت الندوة بطابعها التفاعلي من خلال جلسة "سؤال وجواب"، التي أتاحت للأسر طرح استفساراتهم وتلقي إجابات مباشرة وشاملة من الفريق الطبي المتخصص، مما أسهم في تعزيز الوعي وتقديم الإرشاد العملي اللازم.

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