الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس يحتفل باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
ads

نظّمت وحدة النمو والتطور السلوكي بمستشفى الأطفال التابع لكلية الطب بجامعة عين شمس، احتفالية متميزة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد. 

ويأتي ذلك فى إطار التوعية بمرض التوحد، ودعم الأسر المصرية في رحلتها نحو تحسين جودة حياة الأطفال المصابين. 

 

مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس يحتفل باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد

وهذا تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة سويد، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان إبراهيم، رئيس قسم الأطفال، والأستاذة الدكتورة ياسمين جمال، مدير مستشفى الأطفال، والأستاذة الدكتورة ريهام الحسيني، رئيس وحدة النمو والتطور السلوكي.

تضمنت الفعالية ندوة تفاعلية استهدفت توعية الأسر المصرية -من آباء وأمهات وأبناء- بطبيعة مرض التوحد وكيفية التعامل مع الأطفال المصابين به، وذلك عبر تقديم معلومات علمية دقيقة بأسلوب مبسط وميسر.

وشارك في الندوة نخبة من أساتذة التخصصات المختلفة ذات الصلة برعاية أطفال التوحد من الأقسام المختلفة.

وتميزت الندوة بطابعها التفاعلي من خلال جلسة "سؤال وجواب"، التي أتاحت للأسر طرح استفساراتهم وتلقي إجابات مباشرة وشاملة من الفريق الطبي المتخصص، مما أسهم في تعزيز الوعي وتقديم الإرشاد العملي اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس المستشفيات الجامعية خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس كلية الطب بجامعة عين شمس مستشفيات الجامعية مستشفي الاطفال

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

معهد بحوث الإلكترونيات ينظم معسكرا تدريبيا لطلاب الجامعات

تفاصيل خطة التعليم العالي لتطوير المهارات الرقمية للطلاب.. تطلق مبادرة «كن مستعدًا».. تسعى لتأهيل مليون خريج لسوق العمل.. وتدشن منصة إلكترونية متكاملة

القومي للبحوث الفلكية يشارك في مؤتمر تأثيرات الإشعاع على الأجهزة الإلكترونية

غلق باب التقديم لمسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية

التعليم العالي: فتح باب التقدم لبرنامج التبادل العلمي المصري - الألماني لتطوير التميز

النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة (إنفوجراف)

الخدمات الإضافية التي يحصل عليها المسافر على متن الطائرة

ads

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسيدة تتضرر من تعدي طليقها وأقاربه بالإسكندرية

ساويرس يكشف أسباب توقعاته بارتفاع سعر أوقية الذهب لـ 5000 دولار

تفاصيل سرقة باحثة كويتية بحث علمي لأستاذ مصري منشور بمجلة حقوق المنوفية (مستندات)

نجيب ساويرس يكشف رأيه في رحيل كولر عن الأهلي

قرار جديد من سلامة الغذاء بخصوص سلسلة مطاعم بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت

ساويرس يلتقي أصحاب 200 منزل بقرى الدير بسوهاج بعد إعادة تطويرها وتأهليها (صور)

هبات الرياح تصل لـ 90 كم في الساعة، الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني

أزمة جديدة داخل الأهلي بشأن عقد كولر وفرمان من الخطيب

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الإثنين 28/4/2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

طن القصدير يسجل 37 ألف دولار بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أعلى 5 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غوايش الذهب في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

الصلوات المفروضة وأسماؤها وأوقاتها، وسننها القبلية والبعدية وحكم قضائها

شروط قبول التوبة وفضل الدعاء وجهاد النفس

المزيد
الجريدة الرسمية