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محافظ الجيزة يكلف رؤساء الوحدات المحلية الجدد بمهام عاجلة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مساء أمس قرارًا بحركة تغييرات واسعة شملت 48 قيادة محلية لرؤساء الوحدات المحلية القروية في مختلف المراكز والمدن التابعة للمحافظة، وتأتي هذه الحركة في إطار سياسة التدوير الوظيفي والاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة في مواقع العمل المتنوعة.
 

وعقب إعلان حركة التغييرات، وجه محافظ الجيزة سلسلة من التكليفات الحاسمة لرؤساء الوحدات المحلية القروية الجدد، مؤكدًا على ضرورة الارتقاء بكفاءة العمل بما يتماشى مع أولويات المرحلة الراهنة واحتياجات المواطنين.
 

الاهتمام بمنظومة النظافة باعتبارها أولوية قصوى

وعلى رأس هذه التكليفات، شدد المحافظ على الاهتمام بمنظومة النظافة باعتبارها أولوية قصوى، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة منع أي تجمعات أو بؤر للمخلفات والعمل على رفعها بشكل فوري، كما أكد على أهمية المراجعة الدورية لكفاءة المعدات وتوزيع فرق العمل بشكل يضمن تغطية كافة المناطق بفاعلية.
 

وفي سياق متصل، وجه المهندس عادل النجار بالتعامل بكل حزم وقوة مع ملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، كما أكد على عدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحال على الطرق العامة وإزالة أي مظاهر للعشوائية.
 

إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

كما تضمنت تكليفات المحافظ ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى الاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.

 وشدد على أهمية التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في نطاق كل وحدة، لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
 

وأكد محافظ الجيزة في ختام توجيهاته أهمية المتابعة الدورية وتقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية بشكل مستمر، وربط ذلك بمدى التزامهم بتنفيذ خطط وبرامج العمل الموضوعة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
 

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