بيراميدز يبدأ الاستعداد لموقعة حرس الحدود في مشواره نحو لقب الدوري

يستأنف الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهته القادمة ببطولة الدوري المصري والتي تجمعه بفريق حرس الحدود.

ومنح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز لاعبيه راحة سلبية بعد التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، لأول مرة في تاريخه.

وحصل لاعبو بيراميدز علي راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط أمس السبت

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهته القادمة بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا علي حساب أورلاندو الجنوب أفريقي بنتيجة 3_2.

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود في الخامسة مساء الأربعاء القادم باستاد حرس الحدود ضمن لقاءات الجولة الثالثة بمرحلة حسم اللقب ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأصبح بيراميدز المرشح الأقوى للحصول على لقب الدوري المصري الممتاز، حيث يتصدر قمة مجموعة الحسم وأصبح قاب قوسين من حصد اللقب.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

مباراة بيراميدز وصن داونز

وضرب فريق نادي بيراميدز موعدًا مع صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما أطاح بفريق أورلاندو بنصف نهائي البطولة.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراتي بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 24 مايو و1 يونيو المقبلين.

وتقام مباراة الذهاب في جنوب إأفريقيا يوم 24 مايو.

ويستضيف بيراميدز لقاء الإياب على ستاد الدفاع الجوي يوم 1 يونيو.

تأهل بيراميدز إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتأهل فريق بيراميدز إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على أورلاندو بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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