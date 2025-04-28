التشكيل الرسمي لمباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

يلتقى فريقا طلائع الجيش والاتحاد السكندري مساء اليوم باستاد الرياضة العسكرى، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري

في حراسة المرمى: عماد السيد.

في خط الدفاع: خالد عوض - خالد سطوحي - أحمد علاء - عمرو طارق.

في خط الوسط: عماد فتحي - علي حمدي - إسلام محارب.

في خط الهجوم: يسري وحيد - كريم طارق - رجب عمران.

تشكيل الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش

في حراسة المرمى: المهدي سليمان.

في خط الدفاع: أحمد أيمن - محمود علاء - محمود شبانة - محمد المغربي.

في خط الوسط: إسلام سمير - مورو ساليفو - - عمر الوحش.

في خط الهجوم: عمرو جمعة - كريم الديب - فادي فريد.

مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث في جدول الدورى الممتاز برصيد 21 نقطة، ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في مرحلة تفادى الهبوط، برصيد 19 نقطة.

حكام مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري

- طلائع الجيش × الاتحاد السكندري: نادر قمر الدولة (حكمًا للساحة) ’ أحمد عبد الغني وأحمد رشدي(مساعدين) ’ محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا) ’ محمد سلامة وأحمد توفيق طلب (تقنية الفيديو).

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