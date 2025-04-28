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وزير السياحة يفتتح الجناح المصري بمعرض سوق السفر العربي بالإمارات

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار
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افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المشارك بمعرض سوق السفر العربي (2025 ATM) في دورته الثانية والثلاثين بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي ينعقد خلال الفترة من 28 أبريل الجاري إلى 1 مايو المقبل.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في معرض سوق السفر العربي

ومن المقرر أن يقوم وزير السياحة والآثار خلال الزيارة بعقد مجموعة من اللقاءات على المستويين الرسمي والمهني لتعزيز آوجه التعاون المشترك بما يساهم في دفع مزيد من معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق المستهدفة ولاسيما السوق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة مع بدء الموسم السياحي الصيفي، بجانب عقد عدد من اللقاءات الإعلامية الهامة مع ممثلي كبرى وسائل الإعلام الدولية والعربية وتنظيم مؤتمر صحفي بهدف إبراز مقومات المقصد السياحي المصري وما يزخر به من تنوع في الأنماط السياحية والترويج للفرص الإستثمارية الموجودة بقطاع السياحة في مصر وبالأخص الفندقي.

كما أنه من المقرر أن يشارك أيضًا في القمة الوزارية التي سيتم تنظيمها ضمن فعاليات المعرض، بجانب المشاركة في ورشة العمل المشتركة التي سيتم تنظيمها بين شركات السياحة من الجانبين المصري والبحريني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتي تأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيد الوزير الأخيرة لمملكة البحرين.

الجناح المصري المشارك في معرض سوق السفر العربي

وستشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار هذا العام في هذا المعرض، بجناح تصل مساحته 800 متر مربع، يضم  77 عارض، ممثلين عن القطاع السياحي المصري الخاص يضم  38 فندق و35 شركة سياحة، و3 شركات طيران مصرية هي (مصر للطيران، وإيركايرو، ونسمة)، بجانب مشاركة محافظة البحر الأحمر باستعراض المنتجات الثرية التي تتمتع بها المحافظة.

ويُعد معرض (2025 ATM) أحد أكبر المعارض الدولية المهنية في مجال السياحة والسفر بمنطقة الشرق الأوسط ويخاطب السوق العربي، حيث يحضره سنويًا عدد كبير من المهنيين وشركات السياحة والمنشآت الفندقية وشركات الطيران من مختلف دول العالم، فضلًا عن ممثلي الإعلام الدولي والعربي المتخصصين في مجال السياحة والسفر، ومن المتوقع أن يزوره أكثر من 47 ألف زائر. 

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