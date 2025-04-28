السياحة والآثار تناقش سبل إزالة معوقات مراكز الغوص والأنشطة البحرية

عقد شريف فتحي وزير السياحة والاثار، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وحسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، ومصطفي حفني رئيس غرفة الغوص وعدد من مسؤولي وزارتي النقل والسياحة من بينهم رئيس قطاع النقل البحري، ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ورئيس قطاع الموانئ، ورئيس هيئة السلامة البحرية، ذلك لمناقشة المشاكل التي تواجه غرفة الغوص وأعضائها من أصحاب مراكز الغوص المرخصة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الاتحاد المصري للغرف السياحية لحل المشاكل التي تواجه القطاع السياحي بكافة أنشطته، ومساندة جهود الغرف السياحية الخمسة لخدمة أعضائها وإزالة العقبات أمام عملهم.

خطوات الحكومة لحل مشاكل قطاع الغوص والأنشطة البحرية

وخلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المهمة التي تواجه قطاع الغوص وعلى رأسها مشكلة غلق البحر المتكرر بسبب الأحوال الجوية وتأثير ذلك على نشاط القطاع السياحي

وأكد حسام الشاعر أن الاجتماع كشف حرص جميع الجهات على حل هذه المشاكل بطريقة تضمن أمن وأمان وسلامة السائحين وتراعي كذلك عدم التأثير السلبي على النشاط السياحي لمراكز الغوص والأنشطة البحرية، وأشاد الشاعر بحرص الفريق كامل الوزير والسيد شريف فتحي علي حضور الاجتماع وما أبدياه خلاله من تعاون وحرص على حل كافة المشاكل وتفهم لطبيعة عمل مراكز الغوص، وأضاف الشاعر أنه تم كذلك خلال الاجتماع مناقشة تنظيم دورات تدريبية مكثفة للأطقم العاملة، بمراكز الغوص بما يساهم في رفع كفاءتهم وتحسين مستوى الخدمة.

وأشار حسام الشاعر إلى أنه تم إضافة الشكاوى التي وردت إلى غرفة الغوص من أعضائها إلى جدول أعمال الاجتماع وتم استعراضها ومناقشتها، ومن المنتظر عقد اجتماع آخر لمتابعة سير العمل واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة هذه التحديات.

حل المشاكل التي تواجه الأنشطة السياحية

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السياحية أن الاتحاد وكافة الغرف يبذلون أقصى جهد ممكن بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل الكثير من المشاكل بكافة الأنشطة السياحية في إطار منظومة من العمل المشترك للقطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الدولة من صناعة السياحة.

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