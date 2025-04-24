محافظ كفر الشيخ يعتمد 48 حيزًا عمرانيًّا جديدًا في 8 مراكز

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، عن اعتماد 48 حيزًا عمرانيًّا جديدًا بنطاق مراكز "الحامول، الرياض، بيلا، دسوق، سيدي سالم، قلين، كفر الشيخ، ومطوبس"، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتوفير المساحات اللازمة للتوسع السكاني والعمراني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

محافظ كفر الشيخ يكشف التفاصيل

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة، والتي شملت القرى والعزب التالية الحفير 7، أبو سكين، إصلاح الحامول، التابعي، النشاوي، الشناوي المداور، الناصرية، النهضة 49، باسيلي عربان (بدرية الصغرى، الساعي، القصبي، المفتي، حلمي موسى، رشدي النحاس، رضوان، صلاح الزناتي، البدالة، القصاص، أبو دنيا، حماد، سيدي جامع، كامل رجب، محمد رفعت الفار، أبو فرج، الزوايدة، الزياتين، العباسي، النبوي، الورشة، أبو العزايم، بصيص، حسين عبيدي، كسر 8، الخبي الصغير، علي عبده دوير، أبو حلوة، إسماعيل حسانين، الأوقاف، إسماعيل علي، توفيق طالحة، ثابت غبريال، حبيب عثمان، حميدة الشربيني، الجزارين، شعت، وعبدالجواد الحب.

وأكد محافظ كفر الشيخ، حرص الدولة على تطوير البنية التحتية وتوفير المساحات العمرانية المخططة لاستيعاب النمو السكاني، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من التوسع العشوائي، وذلك في إطار خطط التنمية المستدامة التي تسعى المحافظة لتحقيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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