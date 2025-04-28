معهد بحوث الإلكترونيات ينظم معسكرا تدريبيا لطلاب الجامعات

نظم معهد بحوث الإلكترونيات معسكرًا تدريبيًا موسعًا استقبل خلاله أكثر من مائة طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، من بينهم جامعة بدر، والجامعة المصرية الصينية، وجامعة عين شمس، وجامعة الزقازيق، وجامعة بنها.

معهد بحوث الإلكترونيات ينظم معسكر تدريبي لطلاب الجامعات

جاء تنظيم المعسكر التدريبي ضمن سلسلة الأنشطة التي يقدمها المعهد لتعريف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بإمكاناته البحثية والعلمية، وإطلاعهم على البرامج والمبادرات المتاحة لرعايتهم وتنمية مهاراتهم الأكاديمية والمهنية.

وقد افتتح المعسكر التدريبي بكلمة من الأستاذة الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والتي أكدت في كلمتها للطلاب أن "معهد بحوث الإلكترونيات يفتح أبوابه دائمًا لدعم الطلاب في مختلف المراحل الدراسية من مختلف الجامعات، وأننا نسعى من خلال هذه البرامج التدريبية إلى تعزيز قدراتكم الأكاديمية واطلاعكم علي أحدث التطورات التكنولوجية عالميًا".

كما أعربت عن إهتمام المعهد ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الالكترونيات التابعه له بمجال ريادة الأعمال، والسعى لتحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات تطبيقية قابلة للتسويق، هذا الي جانب الدعم التقني والإداري واللوجستي في تأسيس شركاتهم الناشئة، إيمانًا بأن الشباب المبدع هم المحرك الرئيسي لتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.

وتولى تنسيق وتنظيم فعاليات المعسكر التدريبي الدكتور محمود سالم، المشرف علي لجنة التدريب بالمعهد، الذي أوضح أن البرنامج شمل ورش عمل تخصصية وجولات تعريفية داخل المعامل المركزية بالمعهد وداخل مباني مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، بما أتاح للطلاب التعرف عن قرب على مختلف تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وأحدث أساليب البحث والتطوير.

كما حضر المعسكر التدريبي الدكتور داليا نشات الشيخ رئيس قسم الكهرباء بكلية الهندسة والتكنولوجيا - جامعة بدر بالقاهره والأستاذ الدكتور المساعد محمد اسماعيل احمد رئيس قسم هندسة الميكاترونيات بكلية الهندسة والتكنولوجيا- الجامعة المصرية الصينية.

ويؤكد هذا المعسكر التدريبي التزام معهد بحوث الإلكترونيات بدوره كمؤسسة بحثية وطنية تدعم شباب الجامعات، وتُعِدّ كوادر علمية وبحثية متميزة قادرة على المنافسة والإبداع في ميادين البحث العلمي والتكنولوجيا .

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