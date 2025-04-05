معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية: أنشطة متميزة خلال شهر مارس 2025

كشف معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية خطة المعهد وبرنامج العمل خلال شهر مارس 2025، والتى تضمنت أنشطة تدريبية وإرشادية متنوعة من ندوات علمية وإرشادية ومقالات ومشاركات إعلامية وأنشطة بحثية لتعزيز الوعي الغذائي والصحي لدى أفراد المجتمع.

وجاءات كمايلى

أولًا: الندوات العلمية والإرشادية نظم المعهد عدد (35) ندوة علمية وإرشادية بالمقر الرئيسي للمعهد والمعامل التابعة له في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية وأسيوط، بالإضافة إلى المراكز الإرشادية في مختلف المحافظات. تم تناول موضوعات هامة في مجال التصنيع الغذائي والتغذية الصحية والعلاجية لرفع الوعي الغذائي لدى أفراد المجتمع، مثل "التغذية الصحية لمرضى السكر" و"صناعة الزبادي بالمنزل" و"التغذية السليمة وأثرها على صحة الفرد والمجتمع".

ثانيًا: المقالات نشر المعهد أكثر من 80 مقالًا متخصصًا في مواقع إعلامية وزراعية بارزة مثل "الفلاح اليوم"، "مصر الزراعية"، "الحصاد العربي"، و"اليوم السابع"، حول موضوعات مثل التغذية الصحية في رمضان والعادات الغذائية الخاطئة.

ثالثًا: اللقاءات التليفزيونية والإذاعية شارك المعهد في 65 لقاءً إعلاميًا على قنوات تلفزيونية وإذاعية مختلفة مثل "MBC مصر 2"، "سي بي سي"، "قناة مصر الزراعية"، و"إذاعة الشرق الأوسط"، وتناولت اللقاءات موضوعات هامة عن التغذية الصحية خلال شهر رمضان ومشروبات رمضان والترشيد الغذائي.

رابعًا: الفيديوهات على قناة يوتيوب أعد المعهد خمسة فيديوهات تم نشرها على قناة اليوتيوب الخاصة بمركز البحوث الزراعية، تناولت مواضيع مثل "فوائد الألبان المتخمرة" و"كيفية صنع الجبن القريش في المنزل".

خامسًا: إصدارات معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية جاري إصدار عدد مارس 2025 من مجلة بحوث تكنولوجيا الأغذية بالإضافة إلى إصدارات "جريدة تكنولوجيا التصنيع الغذائي" التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

سادسًا: مشاركة باحثي المعهد في الندوات والمؤتمرات شارك باحثو المعهد في العديد من الندوات وورش العمل حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وأثره في التصنيع الغذائي، بالإضافة إلى حضور ندوة عن "فضائل شهر رمضان" تحت رعاية مركز البحوث الزراعية.

سابعًا: الزيارات الميدانية قام الدكتور السيد شريف، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، رفقة الدكتور عاطف عشيبة، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، بزيارة تفقدية لفرع معهد تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ. خلال الزيارة، تم الاطلاع على الإمكانيات البحثية والتقنيات المتاحة لمواصلة تحسين أنشطة المعهد.

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