الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

وقفة احتجاجية لمحامين مصر في المحاكم اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية

احتجاج المحامين ضد
احتجاج المحامين ضد الرسوم القضائية، فيتو

تنظم نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين، على مستوى مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها، وذلك تحت إشراف عضو كل جزئية وبالتنسيق مع مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.

احتجاجات المحامين على زيادة الرسوم القضائية 

ونبهت النقابات الفرعية على كافة أعضائها، بضرورة الالتزام بكافة قرارات النقابة العامة، الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية، والمشاركة في تنفيذ القرارات تعبيرًا عن الرفض التام لفرض الرسوم غير القانونية.

 

قرارات مجلس المحامين بشأن الرسوم القضائية 

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أزمة المحامين مع الرسوم القضائية نقابة المحامين أزمة زيادة الرسوم القضائية
ads

الأكثر قراءة

فيروس كورونا انتهى، المصل واللقاح يعلن مفاجأة عن الدور المنتشر حاليًا

الفتح السعودي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوزيه جوميز

محمد شريف يكشف حقيقة التوقيع للزمالك ويحدد موقفه من الأهلي

لاعبو الأهلي يزورون مارسيل كولر لوداعه بعد رحيله (صور)

الشرع بين فكي الكماشة، ابن خال بشار الأسد يشكل فصيلا مسلحا وتحركات "قسد" تربك الحسابات

خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول

من 780 لـ 3 آلاف جنيه، أسعار المراوح استعدادًا للصيف

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

خدمات

المزيد

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 27 أبريل 2025

من 780 لـ 3 آلاف جنيه، أسعار المراوح استعدادًا للصيف

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 27-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج.. 9 جوائز وأرقام قياسية تطارد محمد صلاح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما المراد بالنصيحة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الدين النصيحة»؟

المزيد
الجريدة الرسمية