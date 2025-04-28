وزير الإسكان يتابع معدلات تسويق عددا من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مسئولي الشركة السعودية المصرية للتعمير، لمتابعة معدلات تسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن لقاءاته الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري، لمتابعة معدلات تنفيذ الخطط التسويقية لمشروعات الوزارة، بحضور مسئولي الهيئة والوزارة.

وأكّد وزير الإسكان، أنَّ الوزارة لديها رؤية للتسويق والترويج لكافة المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تمّ ضخها بهذه المشروعات ورفع نسب الإشغال بتلك المدن، وتعظيم العوائد من المشروعات لمواصلة جهود تنفيذ المشروعات الجديدة بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، واستمرار دور الوزارة في مشروعات التنمية العمرانية، والتي يتمّ تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال اللقاء، حجم المبيعات بالوحدات التي تعمل الشركة على تسويقها بمدينة العلمين الجديدة بالحي اللاتيني، وموقف التسليمات، موجهًا بوضع جدول زمني لتسليم الوحدات الجاهزة، ووضع آلية متابعة مشتركة مع الشركة لضمان استمرار الأعمال وتسليم الوحدات في المواعيد المقررة، بجانب العمل على توفير كافة التيسيرات لكل المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالعلمين الجديدة.

كما استعرض الوزير حجم مبيعات وتسويق مشروعي "صواري وأرابيسك"، كما تم بحث التعاون المشترك بشأن عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية في المدن الجديدة.

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار التعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فيما يخص موقف العملاء المرفوضين بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، والذين تم رفضهم بسبب امتلاك عداد كهرباء.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذا التعاون أسفر عن عقد عدد من الاجتماعات ما بين المختصين في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة الماضية، ما أسفر عن التنسيق بين الجانبين بشأن وضع الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها من جانب المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء سواء لصاحب الطلب أو الزوج/ الزوجة، والتي تسهل وتيسر عليهم استيفاء الإفادات المطلوبة من جانب شركات الكهرباء ومن ثم استكمال أوراقهم ورفعها على الموقع الإلكتروني لدراستها من جانب الصندوق واتخاذ الإجراء التصحيحي إن لزم الأمر.



مراجعة بيانات العملاء غير المنطبق عليهم شروط الإعلان

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن هذه الاجتماعات أسفرت عن قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر - بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء التسع - بمراجعة بيانات العملاء غير المنطبق عليهم شروط الإعلان، على أن يتم موافاة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ببيانات المشتركين الذين يمتلكون عداد كهرباء بالفعل، بحيث يتضمن البيان المرسل الرقم القومي للمواطن، موضحًا معه نوع النشاط واسم شركة التوزيع الواقع في نطاقها العداد.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يقوم بإرسال رسائل نصية SMS للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء متضمنة اسم شركة التوزيع الواقع في نطاقها العداد وتاريخ الفترة الإضافية المخصصة لهم لتقديم التظلمات، إضافة إلى رابط إلكتروني يتم الدخول عليه لمعرفة التفاصيل الواردة من الشركة القابضة لكهرباء مصر بحيث يسهل عليهم التوجه للشركة المسجلين بها لاستخراج الإفادة المطلوبة.

وأضافت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن رفض المواطنين بسبب امتلاك عدادات مرافق يأتي متوافقًا مع الشروط والضوابط الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، والتي تحظر امتلاك صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) لمسكن، لضمان شغل المستفيد للوحدة السكنية التي استفاد بها.

استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم التظلمات

وأكدت أن الصندوق مستمر في العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن قدرة المواطن على استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم التظلمات خلال الفترة المحددة لذلك.

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