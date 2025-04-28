أول تحرك من شيخ الأزهر تجاه أحمد عمر هاشم بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

اطمأن فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين هاتفيًّا، على ‏الحالة الصحية ل أ.د. أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إثر تعرضه ‏لوعكة صحية.‏

وأعرب شيخ الأزهر عن تمنياته بالشفاء العاجل للعالم الجليل أ.د. أحمد عمر هاشم، داعيًا ‏المولى -عز وجل- أن يكتب له السلامة والشفاء العاجل، وأن يرزقه دوام الصحة والعافية.‏

الحالة الصحية لأحمد عمر هاشم

وتصدر اسم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد الحديث عن تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى.

وعلمت “فيتو” من مصادر مقربة من الدكتور أحمد عمر هاشم انه حالته مستقرة وأنه زار المستشفى صباح اليوم الإثنين من إجراء بعض الفحوصات الطبية على أن يغادرها فور الانتهاء منها، وأشارت المصادر أن الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم بخير ولا يوجد ما يدعو للقلق.

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