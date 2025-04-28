بعد دخوله للمستشفى، تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم

تصدر اسم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد الحديث عن تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى.

حقيقة الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم

وعلمت “فيتو” من مصادر مقربة من الدكتور أحمد عمر هاشم أنه حالته مستقرة وأنه زار المستشفى صباح اليوم الإثنين من إجراء بعض الفحوصات الطبية على أن يغادرها فور الانتهاء منها، وأشارت المصادر أن الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم بخير ولا يوجد ما يدعو للقلق.

يُعد الشيخ أحمد عمر هاشم (ولد في 6 فبراير 1941م / 10 محرم 1360هـ) أحد أبرز علماء الأزهر الشريف في العصر الحديث، حيث شغل مناصب رفيعة، أبرزها رئاسة جامعة الأزهر، كما كان له دور بارز في الدعوة الإسلامية والعمل البرلماني.

النشأة والتعليم

وُلد الشيخ أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وظهر نبوغه منذ صغره، فالتحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وتخرج فيها عام 1961م. ثم حصل على الإجازة العالمية (ما يعادل الماجستير الآن) عام 1967م، وعُين معيدًا بقسم الحديث وعلومه.

أكمل مسيرته الأكاديمية بحصوله على درجة الماجستير في الحديث وعلومه عام 1969م، ثم نال الدكتوراه في التخصص نفسه، ليصبح أستاذًا للحديث وعلومه عام 1983م.

المسيرة الوظيفية والعلمية

تدرج الشيخ هاشم في المناصب الأكاديمية والإدارية، حيث عُين عميدًا لكلية أصول الدين بالزقازيق عام 1987م، ثم أصبح رئيسًا لجامعة الأزهر عام 1995م، ليكون أحد أبرز من قادوا المؤسسة الدينية العريقة في تاريخها الحديث.

كما شغل عدة مناصب سياسية واجتماعية، منها: عضو مجلس الشعب (مُعيّن بقرار من الرئيس الأسبق حسني مبارك)، عضو مجلس الشورى بالتعيين، عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي (سابقًا)، رئيس لجنة البرامج الدينية بالتليفزيون المصري.

الإسهامات العلمية والدعوية

وكان الشيخ هاشم من المدافعين عن السنة النبوية، وألف العديد من الكتب التي ترد على الشبهات وتوضح تعاليم الإسلام، منها: "من هدي السنة النبوية"، "الشفاعة في ضوء الكتاب والسنة والرد على منكريها"، "الإسلام وبناء الشخصية"، "قصص السنة"، "الإسلام والشباب"، كما شارك في العديد من المؤتمرات الإسلامية العالمية، وكان له دور في تعزيز الحوار بين الأديان.

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