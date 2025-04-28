بعد فيديو التبول أمام شقة، مدرسة خاصة بالإسكندرية تمنع طالبين من الدخول

قررت إحدى المدارس الخاصة بإدارة العجمي التعليمية غرب الإسكندرية، منع طالبين من الحضور إلى المدرسة واستدعاء أولياء الأمور، بعد انتشار فيديو للطالبين وهما يقومان مع أطفال آخرين بالتبول أمام شقة طليقة خالهم.

كما قررت المدرسة، حضورهم أثناء الامتحانات فقط في لجنة خاصة بهم والعمل على نقلهم من المدرسة العام القادم، وإنذارهم بالفصل بعد حالة الغضب الشديد لأولياء الأمور مما فعلوه الأطفال خارج المدرسة، وتهديد عدد من الأمهات بالتجمهر داخل المدرسة لمنعهم من الدخول عقابا علي فعلتهم.

علي الجانب الآخر أوضحت إدارة التعليم الخاص بادارة العجمي، أنها تتابع الأزمة الناشبة بعد انتشار فيديو للطالبين خارج المدرسة في خلاف عائلي أثار الرأي العام وأولياء أمور وطلاب المدرسة، وأن إدارة المدرسة اتخذت إجراءات مؤقتة لحماية الطلاب من الغضب والتنمر داخل المدرسة، وقالت: ننتظر الإجراءات القانونية التي تتم حيال هذا ومطابقة ذلك مع مدونة السلوك المدرسي.

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