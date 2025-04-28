الإثنين 28 أبريل 2025
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سياسة

الجبهة الوطنية يعتمد 4 أمناء للمواطنة والتواصل السياسي والزراعة والتراث

حزب الجبهة الوطنية،
حزب الجبهة الوطنية، فيتو

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية أن لجنة اختيار القيادات تواصل اجتماعاتها لاختيار أمناء الأمانات المركزية للحزب، وأنها بعد العرض على د.عاصم الجزار رئيس الحزب تمت الموافقة  على اختيار كل من النائب عماد خليل لأمانة التواصل السياسي، والنائبة فريدة الشوباشي لأمانة المواطنة ود.محمد سليمان لأمانة الزراعة والرى والنائبة داليا السعدنى لأمانة التراث.
 

اختيار أمناء الأمانات المركزية المشكلة

 

جاء القرار عقب اجتماع لجنة القيادات بكامل تشكيلها ورئيسها، للنظر في اختيار أمناء الأمانات المركزية المشكلة، وذلك بناء على معايير محددة وواضحة، منها الإطلاع على خبرات وتاريخ العمل العام للمرشحين لهذه المهام، وجهودهم خلال الفترة الماضية.

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