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سياسة

الجبهة الوطنية يستكمل أمناء محافظات الصعيد: البدري للمنيا والبارودي لأسيوط

حزب الجبهة، فيتو
حزب الجبهة، فيتو

 أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، عددا من الاختيارات الجديدة لتشكيلات الحزب بالمحافظات، حيث اعتمد د.عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية قرار لجنة اختيار القيادات والتي عقدت اجتماعها التاسع، واختيار كل من د.محمد صلاح البدرى عضو مجلس الشيوخ أمينًا للحزب بمحافظة المنيا والعمدة عادل البارودى أمينًا للحزب بمحافظة أسيوط.

 

اجتماع لجنة القيادات

 جاء القرار عقب اجتماع لجنة القيادات بكامل تشكيلها ورئيسها، للنظر في اختيار أمناء الحزب بعدد من المحافظات، وذلك بناء على معايير محددة وواضحة، منها الإطلاع على خبرات وتاريخ العمل العام للمرشحين لهذه المهام، وجهودهم خلال الفترة الماضية.

 

قيادات حزب الجبهة

 وتضم اللجنة التى يرأسها الجزار كلا من السيد القصير الأمين العام؛ واللواء محمود شعراوى نائب رئيس الحزب، والمستشار علاء فؤاد أمين الأمانة الفنية، وأحمد رسلان أمين التنظيم، وتم إضافة النائب أحمد فواد أباظة والنائب سليمان وهدان.

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اختيار القيادات الجبهة الوطنية النائب سليمان وهدان حزب الجبهة الوطنية لواء محمود شعراوي

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