الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وفد من السفراء الأفارقة يزور مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة

القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من السفراء الأفارقة

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من السفراء الأفارقة إلى مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة للتعرف على الإمكانيات الطبية المتطورة داخل المجمع وذلك بالتعاون مع مؤسسة الحلم الأفريقى.

وشاهد الوفد فيلمًا تسجيليًا عن المجمع تناول الدور الذى يقوم به لتقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء كونه يعد أحد أهم الصروح الطبية بالقوات المسلحة لما يمتلكه من نخبة لأفضل الأطباء وأطقم التمريض والأجهزة والوسائل الطبية والتكنولوجية المتطورة فى جميع التخصصات.

مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة 

 

وألقى اللواء طبيب رضا الهميمى مدير مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة كلمة أكد خلالها أن تلك الزيارة تأتى ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للنهوض بالسياحة العلاجية فى مصر والتعريف بالخدمات الطبية التي يقدمها المجمع، مشيرًا إلى العلاقات والروابط الراسخة التى تربط بين مصر وكافة الدول الأفريقية فى كافة المجالات.

 كما تفقد الوفد عدد من الأقسام الطبية داخل المجمع للتعرف على منظومة العمل التى تدعم مستوى الرعاية الصحية وفقًا للأسس والمعايير العالمية. وفى ختام الزيارة عبر سفراء الدول الأفريقية عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة فى جميع المجالات، مؤكدين أن زياراتهم للمنشآت الطبية بالقوات المسلحة عكست مدى ما تتمتع به تلك المنشآت من مكانة مرموقة لتقديمها خدمة طبية فائقة التميز وفق رؤية مستنيرة للاستفادة من التطور العلمى المتلاحق بكافة التخصصات الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرعاية الصحية السياحة العلاجية في مصر مجمع الجلاء الطبي مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة
ads

الأكثر قراءة

وفاة جينا سلطان الغامضة تصيب النشطاء بالصدمة، والحزن يخيم على الوسط الفني

أول تعليق من التعليم على واقعة «مدرسة البحيرة»

الأهلي يؤجل تكريم كولر لحين إنهاء أزمة الشرط الجزائي

وزير الصحة: زيادة في نسب الإصابة بالسرطان بين الأطفال

سكب الخمر على رأس محمد صلاح تثير غضب الجماهير، والنشطاء: فخر العرب متساهل (فيديو)

صورة وتعليق مبكي، كيف نعى كهربا المشجع الأهلاوي أمح الدولي؟

هبات الرياح تصل لـ 90 كم في الساعة، الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني

تفاصيل المباحثات المصرية السودانية بقصر الاتحادية (صور)

خدمات

المزيد

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

طن القصدير يسجل 37 ألف دولار بالبورصات العالمية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الإثنين 28-4-2025

المزيد

انفوجراف

في موسم حصاده.. ما تريد معرفته عن أحكام زكاة القمح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: المُلك تكليف وعلى الملوك أن يتقوا الله في رعيتهم

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم جمع الحصيات من مزدلفة لرمي الجمرات

فضائله وأنواعه وصيغه، كل ما تريد معرفته عن التسبيح في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية