إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وقعت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لتأهيل مرضى الإدمان بمستشفى القوات المسلحة بالإسماعيلية، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمنظومة الطبية من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية بالدولة.

مجالات الطب النفسى وعلاج الإدمان

وأكد اللواء طبيب محمـد عبد الكريم دياب قائد المستشفى العسكرى للطب النفسى بالهايكستب حرص القوات المسلحة على تقديم أوجه الرعاية الصحية بكافة مجالات الطب النفسى وعلاج الإدمان بما يعود بالنفع على صحة المواطنين من خلال تقديم رعاية طبية متميزة.

من جانبه أشار الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى إلى التعاون المثمر والبناء مع القوات المسلحة لتوحيد الجهود فى الاكتشاف المبكر وعلاج الإدمان للمرضى، مضيفًا أن مستشفى القوات المسلحة بالإسماعيلية تعد أحد الصروح الطبية المتميزة فى تقديم خدمات متكاملة لمرضى الإدمان وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

أبناء محافظة الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء

ويهدف البروتوكول إلى تقديم الخدمات العلاجية للمرضى من أبناء محافظة الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء وذلك وفقًا لأساليب علمية متطورة مع مراعاة السرية التامة للمرضى أثناء العلاج وحتى تماثلهم للشفاء.

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