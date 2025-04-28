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أخبار مصر

ننشر النماذج الاسترشادية لمادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة 2025

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة 2025
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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النموذج الأول والثاني لمادة اللغة الإنجليزية، وذلك ضمن النماذج الاسترشادية الجديدة لامتحانات الثانوية العامة 2025، التي تم إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 امتحانات الثانوية العامة 2025

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الإطلاع على النموذج الأول لامتحان مادة اللغة الإنجليزية من هــــــــنـــــا  ويمكن أيضا الإطلاع على النموذج الثاني لامتحان مادة اللغة الإنجليزية من هـــــــنـــــا.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من يوم السبت الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٥، وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة من أجل تحقيق أفضل تحصيل دراسي واستعدادهم بشكل أفضل للامتحانات وذلك عبر هـذا لرابـط.

وزارة التربية والتعليم تواصل إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة.. وحل النماذج يوميًّا على قناة "مدرستنا٣"

وفي هذا الإطار، تعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣" من خلال نخبة متميزة من المعلمين، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميًّا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وتوفر النماذج الاسترشادية وإتاحة حلها عبر قناة "مدرستنا ٣" الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المحتوى الدراسي، والتدرب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

وتقدم الوزارة جدولا مفصلا بمواعيد نشر النماذج الاسترشادية وحلها عبر قناة "مدرستنا ٣" بداية من السبت الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٥، حيث سيتم إتاحة نماذج مادة واحدة يوميًّا.

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