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أخبار مصر

محافظ الجيزة يغلق كيانات تعليمية مخالفة بالهرم و6 أكتوبر

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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 أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بغلق عدد من الكيانات التعليمية التي تمارس أنشطتها دون الحصول على التراخيص اللازمة في منطقتي الهرم ومدينة 6 أكتوبر.
 

يأتي هذا القرار عقب سلسلة من حملات التفتيش المكثفة التي نفذتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء والمراكز، وقد أسفرت هذه الحملات عن رصد عدد من المنشآت التعليمية التي تعمل بشكل مخالف للقانون ودون استيفاء الاشتراطات والمعايير التعليمية.

 

وشمل قرار الإغلاق الإداري كيانًا تعليميًا يحمل اسم "رياض ومدارس بيرنتس العالمية" الكائن بحي الهرم، بالإضافة إلى كيان آخر تحت مسمى "أبناء الأندلس" بمدينة 6 أكتوبر.
 

وقد شدد محافظ الجيزة على مديري مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لكافة الكيانات التعليمية الواقعة في نطاق مسئوليتهم، والتصدي بكل حزم لأي منشأة تثبت مخالفتها وعدم حصولها على التراخيص الضرورية لمزاولة النشاط التعليمي.
 

كما وجه المهندس عادل النجار بقطع كافة المرافق عن المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسئولين عنها، مع التأكيد على ضرورة المتابعة الدورية لهذه المواقع لضمان عدم إعادة فتحها بشكل غير قانوني.
 

وأكد محافظ الجيزة على أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لضمان جودة التعليم وحماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن هذه الحملات التفتيشية ستتواصل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري وفقًا للقانون. 

 

وأضاف أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون على أي كيان تعليمي يمارس نشاطه دون ترخيص، حفاظًا على سلامة العملية التعليمية ومستقبل الطلاب.

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