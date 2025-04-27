محافظ الأقصر يتابع عدة مراسي نيلية لتعظيم الاستفادة من مواردها

تفقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، عدة مراسى بنطاق مدينة الأقصر، في إطار تعظيم وتنمية موارد محافظة الأقصر لتحقيق الاستفادة منها، ومتابعة إجراءات التحصيل لمستحقات الدولة من المراسى التابعة للمحافظة، والأخرى التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وبدأت جولة محافظ الأقصر بمرسى مطعم طيبة ستار الملاصق لنادى التجديف والرياضات المائية، والذى تبلغ مساحتة 705 متر، وكذا مرسى مطعم السورى المجاور له والذى تبلغ مساحة نحو 1202 متر.

وخلال الجولة وجه محافظ الأقصر بالأهتمام بتطوير ونظافة كرفانات دورات المياه، وتطوير ساحة الأنتظار الواقعة أمام تلك المراسى والاهتمام بالتجميل والزراعات هناك.

كما أكد على حرص المحافظة على تحصيل مستحقات الدولة والاستفادة من هذة المراسى ومتابعة العمل بها.

واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد مطعم النيل بمنطقة الكرنك والذى تبلغ مساحتة 2042 متر ، ومرسى أخر تابع للمحافظة بمنطقة الكرنك والذى تقوم المحافظة بطرحة للأيجار فى مطلع شهر مايو المقبل.

شارك بالجولة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، وعبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني، ومحمد غزالى مدير إدارة الإستثمار ونائب مدير إدارة أملاك الدولة.

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