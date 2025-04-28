النيابة تصرح بدفن جثة حداد قتل على يد عاطل في حلوان

صرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن جثة حداد لقى مصرعه على يد عاطل في مشاجرة بينهما بمدينة حلوان جنوب القاهرة بسبب خلافات قديمة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

مشاجرة تسقط المجني عليه قتيل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل في منطقة المنشية بحلوان، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة مصرع حداد في مشاجرة مع عاطل بسبب خلافات بينهما وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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