رفع جلسة النواب، وغدا التصويت النهائي على الإجراءات الجنائية

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، على أن يعود غدا للتصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مناقشة مشروعات قوانين البحث عن البترول

ويتضمن جدول الأعمال غدا الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعات قوانين متعلقة بالبحث والتنقيب عن البترول.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديلات المقدمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النواب يوافق على تعديلات الحكومة بشأن قانون الإجراءات الجنائية

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء إعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استعدادا للتصويت النهائي عليه في الجلسة العامة غدا الثلاثاء.

التعديلات تستهدف ضبط الصياغة

وأوضح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن التعديلات المقدمة بهدف ضبط الصياغات لتسهيل التنفيذ تارة، وإزالة أي معوقات قد تعترض سبيل التطبيق تارة أخرى، قائلا: "نجمله بشذى الورد والرياحين".

الموافقة على تعديل قانون هيئة الأنفاق

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن.

ويستهدف التعديل رفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

النواب يوافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

وشهدت الجلسة موافقة مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.

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