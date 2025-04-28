الإعدام شنقا لحداد قتل آخر بطلق ناري في الدقهلية

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم الإثنين، بالإعدام شنقا لحداد لقيامه بقتل آخر بطلق ناري لخلافات بينهم.

الإعدام شنقا لحداد قتل آخر بطلق ناري لخلافات بينهم في الدقهلية



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفعت المساح وعضوية المستشارين محمد سامى بده وأحمد عبد الحى ومصطفى محمود محمد محمود، عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالإعدام شنقا للمتهم.

قرار إحالة المتهم بقتل آخر بطلق ناري



وكان المحامى العام قد أحال "أ. ص. ال" 22 سنة حداد سوست ومقيم المنزلة الجديدة قسم المنزلة المتهم في قضية النيابة العامة رقم 4503 لسنة 2024 ج قسم المنزلة والمقيدة برقم 2985 لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال المنصورة لأنه في يوم 15 / 8/ 2024 بدائرة قسم المنزلة محافظة الدقهلية قتل المجني عليه "م. أ. ال" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا فرد خرطوش وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا تواجده به وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن - فرد خرطوش وأحرز ذخيرة - طلقة مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

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